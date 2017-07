Varchi di videosorveglianza, installate sei telecamere nel Camposampierese

Le sei telecamere, dotate di sistema per la lettura delle targhe diurno e notturno, vigileranno h 24 su tutti i veicoli in entrata e in uscita del territorio. Il sistema di registrazione abbinato ad un sistema di controllo targhe che verifica in tempo reale se il veicolo è oggetto di furto, provvisto di assicurazione e anche della revisione, innalza ulteriormente la sicurezza anche stradale sul territorio della Federazione.

PROGETTO. “Siamo molto soddisfatti di tale sistema di videosorveglianza di ultima generazione. - prosegue la presidente Maccarone – Il progetto del costo di circa 77mila euro più iva, ha ottenuto un finanziamento regionale di 50mila euro. Sarà ultimato e attivo entro l'estate quindi operativo per l'autunno, stagione sempre molto difficile per l'acuirsi dei furti in casa. Tale sistema sorvegliando sia di giorno che di notte gli accessi al nostro territorio garantirà uno standard ancora più alto di sicurezza ed di effettiva vigilanza per il contrasto efficace a tali fenomeni criminali".

DOVE. Il Comandante della Federazione, Marcato, precisa: "Il progetto, co-finanziato dalla Regione Veneto, ha portato alle prime sei installazioni di cui una sulla SR 245 a Trebaseleghe, una sempre sulla SR 245 a Piombino Dese, due sulla SR 308, una sulla SP 22 in località Fratte di S. Giustina in Colle e una sulla SP 31 a Massanzago. I cd varchi sono importantissimi sia per i controlli di polizia stradale per contrastare il fenomeno in aumento delle auto non assicurare e non revisionate ma anche per la ricerca dei veicoli rubati. Inoltre sarà fondamentale anche per un controllo dei passaggi dei veicoli sospetti, in particolare nelle ore notturne, veicoli utilizzati dai criminali per entrare e uscire dal territorio per commettere quei reati cd predatori quali i furti in casa. In tal senso la banca dati, gestita conformemente alla legge sulla privacy, sarà a disposizione delle altre forze di polizia.