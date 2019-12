Telefono Amico: non stop natalizia dalle 10 del 24 dicembre alle 24 del 26 dicembre

Durante queste festività natalizie, per il decimo anno consecutivo, Telefono Amico Italia sarà presente con la tradizionale non stop natalizia. Dalle 10 del 24 dicembre alle 24 del 26 dicembre 2019 i volontari di Telefono Amico Italia risponderanno ininterrottamente alle telefonate di chi avrà bisogno di trovare una voce amica durante le Feste.

Bisogno di amici

I volontari risponderanno al numero 199 284 284 dalle ore 10 del 24 dicembre 2019 alle ore 24 del 26 dicembre 2019, senza mai fermarsi. -«Anche quest'anno Telefono Amico Padova, assieme ai suoi 60 volontari, partecipa a questa importante iniziativa che vuole garantire una presenza costante e attenta alle persone che vivono le festività non come un momento di gioia e festa, ma al contrario, sentono ancor più amplificato il disagio e la solitudine - dice Cristina Rigon, Presidente di Telefono Amico Padova e Vice Presidente di Telefono Amico Italia- Noi, più che mai, scegliamo di esserci e di donare parte del nostro tempo a chi, proprio in questo momento ne ha più bisogno, perché questo è lo spirito che anima i volontari di Telefono Amico e il senso che vogliamo attribuire al Natale».