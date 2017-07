Temporali in montagna e afa in pianura, dichiarato lo stato di attenzione nel Veneto

Per tutto il week end, il Veneto sarà interessato da condizioni climatiche particolari: da un lato la possibilità di forti temporali, soprattutto nelle aree montane, dall’altro l’afa, che si farà sentire principalmente nella zona costiera.

CRITICITA'. Sulla base delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha quindi emesso lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree e la cichiarazione di Stato di Allarme Climatico per disagio fisico nella zona costiera. Lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica è valido dalle 14 di giovedì alle 8 di sabato 22 luglio e riguarda i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda-Monti Lessini.

L’allarme per disagio fisico a causa dell’afa sulla costa è emesso da oggi a tutta domenica 23 luglio. Di conseguenza, l’assessorato alla Sanità ha fatto scattare le previsioni del Piano Regionale “caldo”, che prevede particolari attenzioni del sistema sanitario per i problemi che potrebbero derivare alle persone appartenenti alle categorie a rischio, come cardiopatici, anziani, portatori di patologie respiratorie.