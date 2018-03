Favori sessuali per i banchi migliori alle fiere, indagato un assessore di Cittadella

Avviso di garanzia con ordine di comparizione in procura per l'assessore al commercio del comune di Cittadella Filippo De Rossi, 35enne, che ha ricevuto la notifica dalla guardia di finanza.

Le avances

L'assessore è indagato per tentata concussione. I fatti riguarderebbero due distinti episodi risalenti al 2016, il primo in occasione dei mercatini natalizi e il secondo durante la Fiera Franca. L'indagato avrebbe promesso a due giovani commercianti di assegnare posizioni migliori alle rispettive bancarelle in cambio di favori sessuali. Le due donne sono state ascoltate dal pubblico ministero e all'interrogatorio è seguita l'emissione dell'avviso di garanzia recapitato martedì mattina.