Tentata estorsione a un prete dell'Alta: a ricattarlo una donna che voleva rivelare la loro presunta relazione

La procura di Padova starebbe indagando su una presunta tentata estorsione a carico di un parroco che presta servizio nella zona dell'Alta Padovana. Dopo il caso del sacerdote che ha mandato per sbaglio una foto porno in una chat di cresimandi, una altro grattacapo per la curia.

L'indagine in fase embrionale

Il prelato sarebbe stato avvicinato da una donna che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti la loro relazione amorosa se lui non l'avesse aiutata economicamente. Sul fatto stanno indagando gli investigatori che non intendono rivelare nulla sull'inchiesta avviata qualche giorno fa. Si tratta di un'indagine molto delicata e il fascicolo aperto al momento è contro ignoti.