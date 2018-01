Minaccia di morte un romeno in corso del Popolo: arrestato per tentata estorsione

Martedì 23 gennaio i carabinieri di Cadoneghe hanno tratto in arresto a Padova un uomo di nazionalità tunisina con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un romeno.

I FATTI.

L'arresto è avvenuto in corso del Popolo, dopo che i militari, allertati dalla vittima che risiede nel comune di Cadoneghe, hanno colto in flagranza di reato S.A., classe 1985. Il giovane tunisino ha cercato di costringere il romeno, minacciandolo di morte, ad acquistare delle schede sim nel negozio Wind nei pressi della stazione ferroviaria, per poi cederle a terzi o utilizzarle personalmente a fini di spaccio.

L'ARRESTO.

Una volta entrati insieme all'interno dell'esercizio commerciale, i due si sono visti negare la vendita da parte del commerciante. Il tunisino è successivamente stato colto sul fatto e arrestato dai carabinieri, che gli hanno trovato addosso tre grammi di hashish.