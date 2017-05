Fuga a 120 all'ora in paese: era senza patente e con chiave inglese, maxi multa di 8mila euro

Non si fermano all'alt e tentano una fuga disperata per le vie del paese sfrecciando oltre i centro chilometri orari.



POLIZIA. A finire nei guai sabato sera attorno alle 22.30 un moldavo di 24 anni. L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando ha sfondato un posto di blocco della polizia in via Pontevigodarzere e ha proseguito la sua corsa. Immediato è scattato l'inseguimento. La vettura ha sfrecciato fino al comune del Padovano anche a 120 chilometri all'ora superando anche alcune macchine e nonostante la pioggia battente. Dopo la corsa, però, gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo che non contento aveva anche tentato di scappare a piedi: nella sua auto anche una donna che però è riuscita a fuggire. La polizia ha trovato nell'abitacolo anche una chiave inglese e un mattarello: il malvivente è risultato essere pluripregiudicato e senza patente. La vettura sulla quale circolava non aveva assicurazione, nè revisione. Maxi multa di 8mila euro e sequestro del mezzo.