Si presenta per il sesso, le mostra un coltello per rapinarla: lei si difende e lo allontana

Si è presentato nell'abitazione di una 39enne, M.F.I.S., residente in via Gattamelata a Padova per il sesso, poi ha mostrato un coltello e ha tentato la rapina.



INDAGINI. L'episodio sabato sera attorno alle 20. L'uomo, presentatosi per consumare il rapporto a pagamento, ad un tratto ha estratto l'arma intimando alla donna di farsi consegnare il denaro. A quel punto lo stratagemma della prostituta che finge di aver avvisato le forze dell'ordine. Il malvivente, allora, spaventato fugge senza bottino. A quel punto la reale chiamata ai carabinieri. Indagini in corso.