Venerdì sera, è avvenuto un episodio di tenata rapina in una tabaccheria in via Guizza Conselvana a Padova.

SCAPPATO. Il proprietario della tabaccheia ha visto entrare un uomo coperto in volto che gli ha chiesto dei soldi. Il malvivente non era armato e il titolare gli ha intimato di stare calmo, poco dopo l'uomo è scappato.