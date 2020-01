Truffe agli anziani, torna alla carica il finto avvocato chiedendo denaro per falsi incidenti

Secondo caso in città in meno di una settimana, con modalità analoghe ma soprattutto un'altra donna anziana riuscita a mandare a monte il progetto criminale.

Il finto incidente e il raggiro andato a monte

É stata una 94enne che vive a Padova a segnalare al 113 la tentata truffa scattata domenica mattina nei suoi confronti. Come in diversi altri casi analoghi, la donna alle 10.30 ha ricevuto una chiamata sul telefono di casa. Dall'altro capo del filo una voce maschile che millantava di essere un avvocato. Il sedicente legale ha informato la pensionata che un nipote era appena stato coinvolto in un incidente stradale e che per evitargli pesanti guai con la Giustizia era necessario raccogliere subito quanto più denaro possibile. L'ha invitata a radunare contanti e gioielli assicurando che di lì a poco avrebbe mandato qualcuno a recuperarli. Una palese frottola, a cui l'anziana non ha creduto. Interrotta la comunicazione ha immediatamente appurato che tutti i suoi parenti erano in ottima salute e ha avvertito la polizia. Raccolta la deposizione, gli agenti hanno assistito la pensionata nello stilare una querela a carico di ignoti. Mercoledì scorso la stessa cosa era successa a una 91enne, riuscita anche lei a non cadere nella trappola.