Agente in borghese nota una truffa dello specchietto dal balcone: due denunciati

Sono stati pizzicati da un agente in borghese che dal suo balcone è riuscito a vedere una truffa dello specchietto in diretta.

La truffa

La truffa attorno alle 11.30 di domenica: l'agente dal suo terrazzo ha visto la scena consumatasi in via Ronchi Bassi. I malviventi che hanno tentato la fuga in direzione Limena hanno tentato poi un'altra truffa ai danni di un anziano. Il provvidenziale intervento della polizia, con le pattuglie motocicliste, ha fatto si che i due fossero immediatamente bloccati e identificati: R.A., 25ennedi Locri e D.F. 25enne di Macedonia, con precedenti, sono stati denunciati per tentata truffa.