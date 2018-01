Cerca di truffare una coppia di anziani ma la moglie lo smaschera: raggiro sventato

Un “pacco”... mal riuscito. Tentata truffa ai danni di un anziano sventato dalla moglie: è accaduto in via Cardan a Padova.

I FATTI

Un uomo di 85 anni è stato avvicinato da un sedicente “fattorino” con la scusa di consegnare un pacco destinato al nipote. Alla richiesta di denaro per l'avvenuta consegna l'anziano ha detto di non aver soldi con sé e ha invitato l'uomo a entrare in casa e a recarsi dalla moglie al piano superiore per farsi pagare. La donna si è subito insospettita e non è caduta nel tranello neanche quando il truffatore ha chiamato un complice fingendo che fosse il nipote dell'anziana. Intuita la “malaparata” l'uomo ha quindi abbandonato in fretta e furia l'abitazione della coppia.