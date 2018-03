Tenta di truffarlo con Whatsapp, lui si riconosce nella foto-profilo e lo scopre: denunciato

Ha tentato di truffarlo via WhatsApp ma lui, dopo aver riconosciuto la sua foto nel profilo del truffatore, si è accorto che qualcosa non funzionava e ha incastrato il malvivente.

L'episodio

L'episodio ai danni di un agente di Cadoneghe che tra gennaio e marzo ha ricevuto sul suo telefonino una proposta di vendita di un telefonino e di un Apple Watch: una proposta strana, se non altro perchè sul profilo dell'utente che lo ha contattato, l'agente ha notato proprio una sua foto vecchia, evidentemente "rubata" dal truffatore. A quel punto l'agente è rimasto al gioco, carpendo ulteriori informazioni al suo interlocutore. Il malvivente, infatti, si è tradito prima presentandosi come carabiniere e mostrando una placca dell'Arma senza matricola, poi successivamente si faceva passare per agente di polizia inviando la foto di un tesserino di riconoscimento. A quel punto il malfattore, incomprensibilmente a metà tra poliziotto e carabiniere, si è incastrato da solo: immediata la denuncia al malvivente.