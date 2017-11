Straniero avvicina una ragazza in stazione poi la porta in un garage e tenta di stuprarla

Una 20enne della Riviera del Brenta, già nota alle forze dell'ordine, martedì sera è stata vittima di una tentata violenza sessuale consumata in un garage di via Avanzo, a Padova. La giovane, dopo aver fumato della marijuana con delle amiche si è recata alla stazione ferroviaria per prendere un treno quando è stata avvicinata da un nigeriano che l'ha invitata a seguirla.

TENTATA VIOLENZA IN GARAGE.

Lo straniero l'ha portata in un garage che non aveva la porta chiusa a chiave e, una volta al riparo da occhi indiscreti ha provato la spogliare la giovane. La 20enne si è quindi messa ad urlare e le sue grida hanno catturato l'attenzione di un 24enne afgano che ha aperto la porta. Il nigeriano è quindi scappato in sella ad una bici che ha preso dall'interno del garage e ha fatto perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti polizia e 118 ma la ragazza si è rifiutata di andare in ospedale. Ad oggi non è stata sporta alcuna denuncia.