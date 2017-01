Box auto presi di mira dai ladri nel Padovano: 4 box divelti, nessun ammanco

Malviventi al lavoro nel Padovano nella notte tra lunedì e martedì.



TENTATO FURTO. Dalle 2 alle 3 del mattino, infatti, ignoti sono entrati in azione in via Savonarola e in via Ghiberti a Padova. Uno dei residenti ha visto armeggiare vicino ai garage, ma in pochi minuti si è dileguato. Il civico risultava disabitato, forse cercavano un riparo per la notte. All'incirca un'ora dopo trovati da un residente 4 box auto condominiali. forzati ma non risulta nessun ammanco.