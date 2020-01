Assalto alla banca la notte di Capodanno: bucano il muro e tentano di forzare il caveau

Colpo grosso in piena regola, sfumato però a causa del sistema di sicurezza del caveau che non ha ceduto.

L'assalto

I banditi, al momento ricercati, sono entrati in azione la notte del 31 dicembre. Obiettivo è stata la sede della banca Unicredit al civico 14 di corso Stati Uniti, dove è stato manomesso l'impianto di videosorveglianza. A quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il commando ha puntato prima la sede della società Global Export, situata tra il piano terra e il primo piano dello stesso palazzo in cui si trova l'istituto di credito. Una volta entrati, forti del fatto che a quell'ora la zona fosse semi deserta, hanno agito indisturbati staccando i cavi di alimentazione dell'impianto di telecamere a circuito chiuso. Per farlo hanno individuato il muro confinante tra la sede della ditta e la banca, vi hanno praticato un foro abbastanza grande da consentire il passaggio e sono poi penetrati all'interno fino a raggiungere il caveau. La stanza a tenuta stagna ha però resistito a tutti i tentativi di forzatura, costringendo la banda ad abbandonare il colpo e fuggire in tutta fretta.

Le indagini

Sulle tracce dei banditi vi sono ora i carabinieri di Padova, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto diversi attrezzi e arnesi da scasso usati per l'effrazione. Sequestrati e repertati, potrebbero rivelarsi utili per identificare i responsabili. Pochi dubbi che ad agire siano state più persone, come pure che si trattasse di un gruppo ben organizzato. Accertamenti sono in corso per individuare anche il mezzo o i mezzi con cui sono arrivati e fuggiti. Dalla banca e dalla Global Export nulla sarebbe stato rubato.