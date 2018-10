Tenta di rubare una bicicletta ma il proprietario vede e lo insegue: denunciato

Stava armeggiando attorno a una bicicletta, quando il proprietario è tornato ed ha capito che gliela stava per rubare. I carabinieri del Norm della compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 44enne operaio che ha provato a portare via il mezzo a due ruote a un 72enne del posto. Alla vista del proprietario il denunciato ha tentato la fuga a piedi ma è stato identificato nei giorni seguenti dai militari dell’Arma.