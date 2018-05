Va per prendere la sua bicicletta, in tre stavano tentando di rubargliela: preso un minorenne

Stava andando domenica mattina attorno a mezzogiorno a riprendersi la bicicletta parcheggiata in via San Marco di fronte alla chiesa di San Lazzaro a Padova quando ha notato tre malviventi che chini sul velocipede stavano tentando di rubarlo.

Preso un minore

La donna, proprietaria, a quel punto ha dato l'allarme alla polizia che è accorsa sul posto e ha bloccato uno dei tre, un 16enne. La vittima del tentato furto, portata in questura, non ha voluto sporgere denuncia ma il ragazzino, nel frattempo affidato alla madre, è stato ugualmente indagato in stato di libertà per tentato furto aggravato.