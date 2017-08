Tenta di strapparle la borsa dal braccio: donna strattonata a terra finisce in ospedale

Ha provato a strapparle la borsa in piena notte, la donna ha reagito ma è scivolata finendo in ospedale con diverse contusioni.

LADRO IN BICICLETTA. Verso le 6.30 di martedì mattina, una nigeriana di 30 anni, è ricorsa alle cure del pronto soccorso. Tre ore prima la donna stava uscendo da un locale notturno di Camin quando è stata avvicinata da un giovane in bicicletta che ha tentato di strapparle la borsa. La donna aveva a tracolla la sacca e nel tentativo di rapina è scivolata a terra ferendosi in più punti.