Anziana minacciata col coltello per rubarle la borsa: reagisce e mette in fuga il ladro

Tenta di rubarle la borsa minacciandola con un coltello, ma l’anziana si difende e reagisce. L’episodio è accaduto venerdì mattina, mentre la donna stava andando dal giornalaio.

MESSO IN FUGA. La signora di 78 anni stava camminando per via Siracusa quando è stata avvicinata da un 50enne dell’Est Europa. L’uomo ha tentato di strapparle la borsa, ma la donna si è difesa, sferrando un calcio. Mentre si dimenava è stata ferita di striscio da un coltello che l’uomo aveva in mano e con cui prima l’aveva minacciata. Vista la malparata, il rapinatore ha desistito scappando in bicicletta. La donna si è recata nella vicina farmacia a farsi medicare. Sul posto una volante della polizia.