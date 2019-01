Aspirante ladro maldestro, tenta il furto ma si infilza sul cancello. Lo salvano i carabinieri

Un uomo infilzato in una cancellata, sanguinante. Diverse chiamate ai carabinieri che accorrono per salvarlo. Poi la sorpresa: è un aspirante ladro, decisamente poco accorto.

L'allarme

I suoi numerosi precedenti non sono bastati per fargli mettere a segno il colpo: lui, un 32enne padovano noto alle forze dell'ordine, ha rimediato l'ennesima denuncia oltre a una corsa in ospedale. Sono le 2 della scorsa notte quando la centrale operativa dei carabinieri riceve alcune chiamate: «C'è un uomo infilzato in un cancello» raccontano i testimoni. In pochi minuti la pattuglia arriva in via Perotti, a Mortise. Il luogo segnalato è il Bar Sport all'angolo con via Madonna della Salute.

I soccorsi

Appeso alla cancellata in ferro, penzolante da una caviglia insanguinata, c'è il 32enne. Scatta la chiamata al Suem che manda un'ambulanza, nel frattempo i militari si ingegnano per liberare il malcapitato. Devono tagliare quattro delle aste metalliche per sganciarlo. A quel punto il giovane viene affidato ai sanitari che lo portano all'ospedale cittadino per medicarlo. É ferito e provato ma non in pericolo di vita.

L'amara scoperta

Ma come è finito un uomo appeso a un cancello nel cuore della notte? Dopo averlo identificato, i sospetti degli inquirenti sono andati in una direzione precisa. In poco tempo si è scoperto che era arrivato fin lì per tentare di svaligiare il locale in orario di chiusura. Una vecchia abitudine, ma qualcosa è andato storito: scavalcando deve aver preso l'equilibrio, cadendo di peso con il piede su uno dei perni in ferro. R.D. si è così visto aggiungere alla fedina penale una denuncia per tentato furto.