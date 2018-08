Aspirante ladro tenta il colpaccio ma i videogiochi lo mettono nei guai

Intervento dei carabinieri martedì pomeriggio in un noto negozio di articoli tecnologici della cintura urbana di Padova, dove un aspirante ladro è stato denunciato.

Il piano sfumato

Aveva architettato un furto ambizioso un 29enne di origine romena, ma residente da tempo nel Padovano. Il suo piano prevedeva di entrare all'Unieuro di Selvazzano come un normale cliente, salvo poi raggiungere l'uscita intascandosi due console per videogiochi. Detto fatto, l'uomo ha passato in rassegna gli scaffali, ha trovato le due Playstation che cercava e ha tentato di nasconderle il meglio possibile.

Un bottino ingente

Vista la mole degli apparecchi, non è passato inosservato alla vigilanza privata del negozio, che prima di fargli raggiungere l'uscita ha bloccato il 29enne facendogli ammettere le proprie responsabilità. Inutile cercare di minimizzare: l'intento criminale era chiaro e sono stati chiamati i carabinieri di Limena, che lo hanno denunciato per tentato furto e hanno restituito le due console, del valore di 700 euro, ai titolari dello store.