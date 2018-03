Fanno saltare lo sportello Postamat ma scappano a mani vuote: colpo fallito

Boato nella notte a Codevigo: ignoti hanno fatto esplodere lo sportello Postamat ma sono scappati a mani vuote grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

La dinamica

È successo nella notte di venerdì 2 marzo, alle ore 03.30 circa: con l'ausilio di materiale esplosivo ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello Postamat dell'ufficio postale di Codevigo, sito in via Vittorio Emanuele III. L'immediato intervento dei carabinieri della locale stazione, giunti sul posto insieme all'aliquota radiomobile di Piove di Sacco presso l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele III, ha però costretto i malviventi a fuggire a gambe levate ma soprattutto a mani vuote. Si registrano danni al dispositivo per l’erogazione del denaro e alla struttura dell’immobile in cui è posizionato lo sportello Postamat.