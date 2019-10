Predoni in azione in un concessionario delle Terme: i carabinieri sventano il furto d'auto

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati due carabinieri della stazione di Abano Terme che durante una perlustrazione notturna hanno notato un furgone parcheggiato con un vetro rotto nei pressi di Facchin Automobili. I militari, dopo una veloce perlustrazione, hanno compreso che era in atto un tentativo di furto di veicoli di grossa cilindrata che è stato sventato grazie al loro intervento.

Caccia ai ladri

L'episodio si è verificato nella serata tra lunedì e martedì in via Diaz nella località termale verso mezzanotte. I due carabinieri alla vista del veicolo con il lunotto distrutto (risultato poi rubato a Selvazzano qualche giorno prima) hanno notato che la recinzione del negozio era stata abbattuta. Poco distante, con una gomma ormai a terra per un colpo ricevuto nel tentativo di scappare, era abbandonata una Range Rover che era stata appena manomessa per essere portata via. I carabinieri hanno ispezionato i dintorni del concessionario, senza trovare i ladri, ma rinvenendo alcuni oggetti atti allo scasso che erano stati portati via poco prima da un garage a qualche centinaio di metri. Ora i militari stanno lavorando anche grazie all'ausilio delle telecamere di video-sorveglianza per tentare di dare un nome e un volto ai malviventi. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro per cercare eventuali tracce lasciate dai banditi.