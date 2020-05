Tenta il furto in farmacia: nella fuga sputa contro una donna che ha provato a fermarlo

Ha cercato di commettere un furto all'interno della farmacia All'Angelo, salvo poi sputare addosso a una donna di passaggio. Quest'ultima ha provato a fermarlo con dello spray urticante, colpendo però di striscio un farmacista.

Il tentato furto e lo sputo

Il parapiglia all'interno del negozio all'angolo di piazza delle Erbe, sotto al municipio, è scoppiato attorno alle 12 di venerdì. Da dietro al bancone i due addetti alle vendite hanno visto entrare un volto al loro noto. Era un uomo italiano di mezza età che spesso sosta nell'area della vicina fontana, già protagonista di altri episodi analoghi nello stesso negozio. Avendolo immediatamente riconosciuto, quando ha cominciato ad armeggiare con alcuni prodotti chiedendo vaghe informazioni è stato invitato ad allontanarsi, specie dal momento che non indossava guanti né mascherina. I toni si sono alzati e mentre l'uomo usciva di fretta sull'uscio si è affacciata una passante. La donna trovandoselo davanti gli ha fatto notare la mancanza della mascherina e lui per tutta risposta le ha sputato addosso allontanandosi. La passante a quel punto ha estratto e utilizzato dello spray urticante non riuscendo però a colpire il fuggiasco. Parte del liquido è finito addosso al farmacista, che non ha riportato serie conseguenze e che con la collega ha prestato assistenza alla donna aiutandola a disinfettarsi. Nel frattempo sul posto sono accorse diverse pattuglie della polizia locale che hanno individuato e bloccato l'uomo trasferendolo al comando.

