L'eroe che non ti aspetti: il vicino di casa mette in fuga i ladri

Avevano pensato davvero a tutto, a giudicare dalla varie operazioni compiute. Non avevano però fatto i conti con l'"imprevisto": un tentato furto dal gommista è stato sventato da un residente, che ha colto i malviventi in flagrante.

Il tentato furto

È successo nella tarda serata di venerdì 6 settembre a Cittadella: fulcro della vicenda l'officina "Baggio Service" di via Ca' Moro, dove ignoti sono riusciti a entrare dopo l'effrazione di una porta. I malviventi avevano anche già manomesso il sensore dell'allarme e oscurato la telecamera quando è entrato in scena "l'eroe che non ti aspetti": un residente, che abita nella casa adiacente all'officina, accortosi del tentativo di furto è riuscito a mettere in fuga i ladri, datasela a gambe così in fretta da abbandonare sul posto gli arnesi da scasso utilizzati e prontamente sequestrati dai carabinieri di Cittadella, giunti sul posto dopo la segnalazione dell'uomo.