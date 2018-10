Il titolare sventa il furto in azienda: svuotava le cisterne per rubare il gasolio

Un'incursione notturna per procurarsi il gasolio, rubandolo dai serbatoi di un'azienda agricola. L'allarme attivato dal titolare lo ha però smascherato, permettendo ai carabinieri di Tombolo di arrestarlo.

Il colpo

Ha passato qualche ora nelle camere di sicurezza della caserma cittadellese in attesa di comparire davanti al giudice, il 49enne romeno scoperto a rubare il carburante nel cuore della notte. A chiamare i militari è stato il titolare dell'azienda agricola Lago, specializzata nella vendita di uova, poco dopo le 3 di venerdì. Nel piazzale di via Pani un uomo incappucciato era intento a travasare il gasolio usato per rifornire i mezzi agricoli. Ha forzato il lucchetto della chiusura della cisterna principale e nel frattempo ha anche svuotato il serbatorio di un furgone parcheggiato.

L'arresto

Quando alle 3.45 i carabinieri del Nucleo radiomobile sono piombati nello spiazzo lo hanno trovato ancora impegnato a travasare il prezioso linquido nelle taniche, prima di portare via il bottino. Colto in flagranza, il 49enne che ha già diversi precedenti è stato identificato e arrestato con l'accusa di tentato furto.