Tenta il colpo grosso all'Ikea: arraffa merce per più di mille euro ma viene scoperto

L'uomo ha tentato di eludere i controlli alle casse approfittando della ressa della domenica pomeriggio, ma la quantità di merce rubata era tale da non poter sfuggire all'occhio delle guardie giurate che lo hanno bloccato.

Il colpo

Ha sfruttato una domenica con il meteo incerto, che ha portato centinaia di persone a riversarsi nel grande magazzino della zona industriale per fare shopping. Sperando di non essere notato nonostante il carico di prodotti, il 27enne D.N. ha passato in rassegna i due piani del negozio raccogliendo merce di ogni genere, dai soprammobili alle coperte fino ai complementi d'arredo.

Tentato furto sfumato

Raggiunte le casse, ha cercato di superarle senza pagare, ma è stato notato e fermato dal personale della sicurezza privata che gli ha impedito di raggiungere il parcheggio esterno fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri di Noventa Padovana sono arrivati in pochi minuti e hanno recuperato una refurtiva del valore di circa 1.300 euro, poi riconsegnata al negozio, mentre l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto.