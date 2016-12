Nasconde in borsa 180 euro di prodotti e paga solo quelli nel carrello: presa ladra

Ha tentato di rubare circa 180 euro di prodotti tra alimentari e non ma è stata bloccata.



IL COLPO. Il tentato furto sabato 24 dicembre all'Interspar del centro commerciale Ipercity di Albignasego. A finire nei guai una 42enne di origine moldava, C.V, domiciliata a Padova. La donna ha nascosto all'interno della sua borsetta decine e decine di prodotti, mentre contemporaneamente riempiva il carrello. Una volta alla cassa, però, ha pagato solo la merce contenuta proprio nel cesto cercando di scappare poi con la refurtiva ben occultata. Gli agenti della sicurezza, però, l'hanno notata e l'hanno bloccata. Deferita in stato di libertà per furto aggravato.