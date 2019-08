Assalto al bancomat nel cuore della notte: banditi in azione con un piede di porco

Hanno puntato alla feritoia che eroga i contanti, forzandola e di fatto sventrandola con un piede di porco. Il colpo però non è riuscito e i banditi sono tutt'ora ricercati.

Il furto

Il tentativo di furto è scattato poco prima delle 2 di giovedì. Obiettivo dei ladri lo sportello prelievi della filiale Antonveneta di Mote dei Paschi in via della Provvidenza a Rubano, accanto al centro commerciale Le Brentelle. L'allarme della banca è entrato in funzione allertando il 112, ma quando una pattuglia del Nucleo radiomobile di Padova è arrivata sul posto i banditi si erano già dileguati. I filmati della videosorveglianza hanno però inquadrato due uomini: li si vede mentre armeggiano con il pesante oggetto metallico per forzare la maschera esterna dello sportello. Il colpo è saltato senza che riuscissero a mettere le mani sui contanti, ma il danno alla struttura è ancora in fase di quantificazione. I carabinieri sono al lavoro per identificare i due fuggitivi.