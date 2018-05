Faccia a faccia con i ladri in piena notte, il titolare sventa il colpo e li fa arrestare

Pensavano di poter agire indisturbati, entrando nell'area del capannone con il favore della notte per rubare de materiale edile. Invece a scoprirli è stato lo stesso titolare, che è riuscito ad allertare i carabinieri e a far ammanettare i due malviventi.

L'effrazione

Risale alla notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio il tentato furto ai danni della ditta Nuova Sartore Marmi srl di Piove di Sacco, presa di mira dai ladri durante l'orario di chiusura. Due uomini hanno scavalcato il cancello che delimita il cortile dell'edificio di via Borgo Padova e hanno forzato il portone di ingresso, dirigendosi verso una catasta di materiale per l'edilizia.

Gli arresti

I due stavano portando via la merce dall'interno della rimessa quando sono stati sorpresi dal titolare, insospettito dal trambusto, che ha subito telefonato ai carabinieri della stazione locale. Arrivati in pochi minuti, i militari hanno arrestato per tentato furto in flagranza di reato un 22enne di Chioggia e un 32enne di Santa Giustina in Colle, quest'ultimo con numerosi precedenti penali. Il materiale è stato riconsegnato al legittimo proprietario.