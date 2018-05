Incastrato dalla perquisizione dopo il colpo a vuoto: si vaglia la pista del ladro seriale

Stavolta lo hanno sorpreso in flagranza di reato, ma il sospetto dei carabinieri è che possa essere il responsabile di altri furti, come testimonierebbero gli strumenti trovati in casa.

Il tentato furto

É proprio il materiale recuperato nella perquisizione del suo appartamento ad averlo messo nei guai dopo essere stato scoperto mentre provava a introdursi in un locale in piena notte. A.G., 31enne dell'Alta Padovana, è stato notato alle 2 della notte tra martedì e mercoledì mentre armeggiava accanto alla porta laterale del bar trattoria Stocco in località Fratte, che affaccia lungo via Commerciale. La posizione particolarmente esposta non ha fatto passare inosservato l'uomo, che stava cercando di scassinare la serratura per entrare.

Il controllo

Immediata la segnalazione ai militari, che nel giro di poche ore sono risaliti all'identità e al domicilio del ragazzo. Alle 6 si sono presentati fuori dall'abitazione del 31enne per perquisirla e durante le ricerche sono emersi diversi arnesi tra cui una grossa forbice da giardino, una torcia elettrica e un paio di guanti da lavoro. Sospettando che il materiale potesse essere stato usato per altri furti in zona, i carabinieri lo hanno sequestrato in attesa di sottoporlo ad accertamenti. L'uomo invece è stato arrestato per tentato furto e detenzione di oggetti atti allo scasso.