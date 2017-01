Scoperte a rubare un paio di orecchini di bigiotteria: fermate due ladre all'Oviesse

Sono state scoperte con le mani nel sacco mentre tentavano di scappare dal negozio Oviesse di via San Fermo a Padova con un paio di orecchini di bigiotteria in mano.



TENTATO FURTO. Le due, di origine rumena, attorno alle 14.30 di giovedì stavano per fuggire con un paio di orecchini di bigiotteria del valore di 12 euro ma sono state notate e bloccate. La polizia le ha identificate e deferite per tentato furto.