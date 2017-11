Tenta di rubare un piumino all'Ovs, manomette l'anti-taccheggio e viene denunciato

Un 31enne tunisino è stato scoperto dal titolare del negozio Ovs in via Venezia dopo aver manomesso la placca antitaccheggio di un giubbotto. L'uomo ha tentato di rubare il piumino, ma è stato bloccato in tempo dalla sicurezza. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.

L'ALLONTANAMENTO.

Durante l'identificazione è emerso che il tunisino era irregolare, è stato quindi denunciato anche per immigrazione clandestina.