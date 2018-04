Tenta di rubare centinaia di euro di prodotti dal supermercato confondendosi tra la folla

É entrato al supermercato di piazzetta Garzeria e ha puntato dritto agli scaffali del caffè, cercando poi di uscire con numerose confezioni.

Il furto

I carabinieri sono stati chiamati domenica pomeriggio per bloccare un ladro entrato in azione al Pam. Attorno alle 15.30 un uomo ha tentato di superare le casse del centralissimo negozio senza pagare la merce che si era nascosto addosso. A.S., italiano e residente a Venezia, sperava di eludere i controlli sfruttando la confusione generata dalle moltissime persone che affollavano il liston, ma è stato notato appena in tempo dalla sicurezza del negozio. Trattenuto all'interno, all'arrivo dei militari sono stati recuperati barattoli di caffè per un valore di 120 euro. Il ladro è stato arrestato per tentato furto e la merce è stata restituita al supermercato.