Tenta il colpo nella boutique sfruttando la calca: scoperto con la merce sotto i vestiti

Un ladruncolo è stato bloccato in un negozio di lusso nel mezzo della ressa del weekend, di cui voleva approfittare per passare inosservato.

Tentativo fallito

É entrato a La Rinascente, il centralissimo negozio multipiano in piazza Garibaldi, gremito di clienti e turisti arrivati in centro storico per un pomeriggio di shopping. Dopo un giro nel reparto uomo ha puntato dritto allo stand con i prodotti del marchio inglese Fred Perry, conosciuto per le polo, e proprio una delle celebri t-shirt era il suo obiettivo. Sfuggendo al controllo del personale, un 33enne ha infilato una maglietta sotto ai propri vestiti e ha cercato di guadagnare l'uscita. Non è però passato inosservato, tanto che è stata allertata la security che lo ha bloccato e trattenuto fino all'arrivo della polizia. Recuperata la polo del valore di circa 90 euro, l'uomo è stato portato in questura per essere fotosegnalato e denunciato per furto.