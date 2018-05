Cronaca Fiera / Via Niccolò Tommaseo, 67

Tenta il colpo al ristorante ma viene messo in fuga dall'allarme e bloccato dagli agenti

Un quarantenne straniero è entrato nella rimessa di un ristorante in zona Stanga per tentare un furto, ma la sirena ha messo in allerta i proprietari. Sul posto la polizia