Deruba la titolare di una bancarella fuori dalla basilica del Santo approfittando della ressa

L'uomo ha provato ad arraffare i contanti approfittando di un momento di distrazione ma la titolare se ne è accorta e ha allertato i militari.

Il colpo

É successo sabato in piazza del Santo, gremita di turisti e pellegrini in attesa di visitare la basilica e provenienti da Prato della Valle e dalle vie del centro. Mescolandosi tra la folla degli altri acquirenti, un 53enne padovano ha puntato una delle tante bancarelle che vendono oggetti votivi, provando a rubare una trentina di euro in contanti mentre la proprietaria era impegnata con un cliente.

L'intervento

L'uomo ha tentato di prendere i soldi e scappare ma la donna lo ha visto e messo in fuga prima di chiamare i carabinieri, che si trovavano a poca distanza. Sul posto sono arrivati gli uomini della compagnia di Prato della Valle e quelli del Cio, che in breve tempo hanno trovato e bloccato il ladro, poi portato in caserma per essere denunciato.