Doppio furto "in rosa": denunciate due minorenni, bloccata in fuga una scippatrice

Sono tutte giovani le protagoniste di due furti bloccate dalla polizia. Una coppia di padovane ha cercato di rubare alcuni articoli in un negozio, una straniera ha invece scippato una donna.

Minorenni denunciate

I due episodi sono avvenuti quasi in contemporanea. Alle 11.50 del 2 ottobre una volante è stata chiamata dalla sicurezza del negozio Ovs all'interno del Centro Giotto in via Venezia. Pochi minuti prima erano state fermate due ragazzine, una 15enne di Monselice e una 14enne di Padova, che hanno provato a confondersi tra i clienti per rubare alcuni capi di abbigliamento. Recuperata e restituita la refurtiva, le due minorenni sono state portate in questura e denunciate per tentato furto aggravato in concorso, prima di essere affidate alle famiglie chiamate a recuperarle.

Lo scippo e la fuga

Alle 12 gli agenti sono arrivati in corso del Popolo, dove una 59enne di origine kirghisa ha denunciato di essere stata derubata mentre faceva acquisti al Cheema Business Point nella zona della stazione. La vittima è riuscita a descrivere la ladra che nel frattempo è scappata, ma è stata rintracciata poco lontano, in piazza De Gasperi. Gli agenti hanno raggiunto e riconosciuto la 24enne bulgara che aveva ancora addosso il portafoglio dell'altra donna ed è stata arrestata per tentato furto aggravato.