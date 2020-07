Provano a sfondare la colonnina del self service, i residenti li mettono in fuga

Ad accorgersi che i due ladri erano in azione sono stati i cittadini che sentendo i rumori sono scesi in strada e li hanno messi in fuga allertando i carabinieri. Colpo fallito nella notte tra domenica e lunedì al distributore di carburante Tamoil di via Garibaldi a Villa Estense.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dai militari della locale stazione due malviventi col volto travisato si sono avvicinati alla colonnina self-service della pompa di benzina e hanno cominciato ad armeggiare fino a quando alcuni passanti non hanno urlato, dando l'allarme. I ladri sono fuggiti attraverso i campi e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul fatto indagano i carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano e il Radiomobile di Este.