Assalto alla vetrina con il cartello stradale: il vetro resiste e la spaccata sfuma

Per sfondare la vetrina e penetrare nell'esercizio commerciale non hanno esitato a usare un palo per la segnaletica stradale. Il colpo però non è andato a buon fine.

Il colpo

Il tentativo di spaccata si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì ai danni del negozio Happy Shopping di via Giotto, in zona Porte Contarine. L'effrazione ha fatto scattare l'allarme e i militari si sono precipitati sul posto, trovano pesanti danni a una vetrina e un cartello stradale abbandonato, usato per cercare di far cedere il vetro. Sono ora in corso le indagini per tentare di risalire ai responsabili, che potrebbero anche essere più di uno. I titolari, informati dagli inquirenti, stanno quantificando l'entità del danno mentre dall'interno nulla è stato rubato.