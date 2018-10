Notte di tentati furti agli sportelli Bancomat: in zona Colli intervengono anche gli artificieri antisabotaggio

Non solo Tombolo. Venerdì notte di tentati furti nel Padovano: nel mirino dei malviventi ancora un'altra banca, sempre del Monte dei Paschi di Siena.

Il colpo fallito

Questa volta la filiale presa di mira è quella di Vo' Euganeo, in piazza Liberazione: ignoti hanno cercato di forzare lo sportello Bancomat, ma l'attivazione dell'impianto di allarme li ha fatti desistere e fuggire. Sul posto sono stati inviati (oltre alle pattuglie del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Abano Terme e della stazione di Lozzo Atestino) i militari del nucleo carabinieri artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Padova per verificare l'eventuale inserimento di esplosivo all'interno dello sportello, ma non sono state rilevate situazioni di pericolo. Il danno del tentato colpo è limitato al vano distributore banconote.