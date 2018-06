Tenta il furto in un supermercato: bloccato con la merce sotto i vestiti e denunciato

Un uomo è stato denunciato per tentato furto dopo un colpo andato a vuoto ai danni di un supermercato in zona Sacra Famiglia.

I fatti

É entrato al Prix di via Goito come un normale cliente, ma dopo un breve giro tra gli scaffali ha cercato di nascondersi addosso diversi prodotti, per poi dirigersi verso l'uscita senza passare per le casse. Il suo fare sospetto non è però passato inosservato, tanto che i dipendenti del negozio hanno chiamato le forze dell'ordine e hanno trattenuto l'uomo nel locale fino al loro arrivo. Identificato in un 35enne di origine romena, il ladro è stato denunciato e la refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata recuperata e riconsegnata al supermarket.