Tenta il furto nella casa di una donna: scoperto mentre forza l'ingresso, finisce in manette

Ha provato a scassinare la recinzione esterna per introdursi in casa, ma è stato colto in flagranza e arrestato.

La vicenda

I carabinieri sono intervenuti giovedì in via Piovese per la segnalazione di un tentato furto in abitazione. A finire in manette è stato un 48enne originario di Conselve senza fissa dimora, che ha tentato forzare la chiusura del cancello di una casa. L'effrazione è stata più complessa del previsto, tanto che il malintenzionato è stato fermato prima che riuscisse a entrare nell'appartamento di una donna padovana.