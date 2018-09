Tentato omicidio al culmine di una lite familiare: figlio ferisce gravemente il padre

La situazione in famiglia è esplosa nella serata di giovedì a Pieve di Curtarolo nell'abitazione dei genitori.

La vicenda

Erano le 23 quando nella casa idi via Monte Ortigara è scoppiato il finimondo. Una coppia di coniugi di origine albanese ma che vive nel Padovano da 15 anni ha avuto una discussione con uno dei 4 figli. Sembrava un normale confronto tra persone che a detta di tutti non hanno mai creato alcun tipo di problema. Oggetto del contendere la poca voglia di lavorare del figlio 25enne, che vive a poca distanza. I toni si sono subito scaldati e tra il padre 45enne, di professione operaio, e il giovane la lite è degenerata. All'improvviso ha sradicato la cassetta delle lettere e l'ha scaraventata in testa al genitore, rompendogli le ossa del cranio e ferendo sè stesso a una mano.

Il ferimento e la fuga

Sul posto sono intervenuti i carabinieri su segnalazione dei vicini, preoccupati per le urla provenienti dall’abitazione, e hanno trovato i parenti sanguinanti. Il genitore è stato trasportato in ospedale a Cittadella, il figlio a Camposampiero. Quest’ultimo dopo essere stato medicato alla mano ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il padre intanto è stato operato d’urgenza per la frattura della teca cranica. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito, la prognosi è di 40 giorni.