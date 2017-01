Cronaca Montegrotto Terme / Via Caposeda

Montegrotto, geloso della moglie accoltella il "rivale": arrestato per tentato omicidio

Lunedì sera, i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato un 51enne albanese. L'aggressione, poco prima, in via Caposeda. La vittima è in prognosi riservata