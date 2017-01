Tentato omicidio: l'aggressore voleva dormire nel locale, al rifiuto il gestore è stato colpito

Ha colpito il proprietario della vinoteca Foster di via Madonna della Salute a Mortise perchè voleva ripararsi all'interno con una brandina per la notte e, al rifiuto del gestore, il pregiudicato non ci ha pensato due volte e lo ha accoltellato.



L'AGGRESSIONE. L'episodio nella notte tra venerdì e sabato nel locale della zona del Padovano: a finire in manette B. Zoja, 44enne pregiudicato. Il malvivente, ubriaco, ha reagito dopo i ripetuti inviti del gestore di lasciare il locale approfittando anche della momentanea assenza del socio dal locale, allontanatosi per gettare la spazzatura. Nelle prime ore della mattinata di sabato gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato il pregiudicato nell’abitazione dell’ex fidanzata, in via dell’Ippodromo, dove, per smaltire la sbornia, aveva cercato riparo dal freddo.



L'ARRESTO. La vittima, P.E. 46enne titolare della vineria, è stata soccorsa dal socio che l'ha trovato in una pozza di sangue. Ricoverato in ospedale si trova ora in prognosi riservata a causa della profonda ferita all'addome. Immediata la chiamata alla polizia che dopo aver ricostruito i fatti è riuscita a rintracciare l'aggressore e metterlo in carcere.