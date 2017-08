Anziana si getta in acqua per suicidarsi, salvata: riprende conoscenza ma non ricorda nulla

Tenta di suicidarsi gettandosi in acqua sul lungargine Zanon nei pressi della passerella che congiunge Torre con Cadoneghe.



L'EPISODIO. A dare l'allarme un giovane passante che ha notato la donna e l'intervento di un 44enne della polizia provinciale, buttatosi in acqua proprio nel tentativo di salvarla. Accanto a lui anche un 21enne intervenuto in aiuto. All'arrivo degli agenti il 44enne soccorritore stava praticando all'anziana un massaggio cardiaco per rianimarla: sul posto anche gli uomini del 118 che sono riusciti poi a farle riprendere conoscenza. La donna, una 76enne, non si ricordava nulla di quanto accaduto. E' stata portata in ospedale. In passato aveva mostrato qualche problema di depressione ma senza sfociare in episodi gravi.