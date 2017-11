Tenta di farla finita gettandosi nel vuoto: tragedia sfiorata al palazzo del Bo

Intorno alle 12 di sabato, un 53enne, dipendente amministrativo dell'Università di Padova ha tentato di farla finita gettandosi nel vuoto. L'uomo è stato rinvenuto con fratture multiple e cosciente nel cortile interno del Bo.

FERITO.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si riconoscono i motivi dell'insano gesto. Sul posto è intervenuta la polizia.