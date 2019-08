Scalza e terrorizzata piomba in questura in piena notte: «Il mio fidanzato si sta accoltellando»

Due aspiranti suicidi sono stati salvati tra il pomeriggio di martedì e la mezzanotte. Si tratta di due uomini sulla trentina di origine straniera, da tempo in condizioni psicologiche precarie.

L'appello disperato

É da poco passata la mezzanotte quando il personale di turno in questura sente le grida di una ragazza. Provengono dal cancello lungo la riviera, la donna piange, chiede aiuto. É scalza e terrorizzata come se scappasse da qualcosa. Invece non sta scappando, vuole che qualcuno salvi il suo fidanzato. Tra le confuse parole che riesce a comunicare, gli agenti capiscono che la situazione è grave: il compagno si è inferto delle coltellate alla gola. Si precipitano a casa della coppia, in un palazzo della vicina via Roma. Trovano l'uomo, sanguina e tiene in mano il coltello. Lo disarmano e gli tamponano le ferite mentre aspettano l'ambulanza che lo trasporterà in codice rosso al policlinico. La vittima, che soffre di disagi psicologici, avrebbe tentato il suicidio in un momento di scarsa lucidità. Qualche ora dopo è stato dichiarato fuori pericolo.

Gesto estremo

Tristemente simile è la vicenda che solo poche ore prima ha visto finire ricoverato un altro trentenne. L'uomo ha tentato di togliersi la vita bevendo della candeggina nella sua abitazione di Camin. I primi a soccorrerlo poco dopo le 17 sono stati i sanitari del Suem che viste le circostanze hanno allertato la polizia. Anch'egli, da tempo sofferente di alcuni disturbi di natura psicologica, fortunatamente non è più in pericolo di vita.